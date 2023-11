Kenadyr Mining Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kenadyr Metals diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird Kenadyr Metals insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugesprochen.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kenadyr Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,04 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,015 CAD, was einem Unterschied von -62,5 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (0,04 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-62,5 Prozent), wodurch die Kenadyr Metals-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Kenadyr Metals.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Kenadyr Metals konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Somit erhält Kenadyr Metals auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Kenadyr Metals beträgt 80, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.