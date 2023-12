Ken Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Rqgf liegt bei 61,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 52,45, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rqgf besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rqgf. Daher wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rqgf bei 6,5 CNY verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,03 CNY und hat somit einen Abstand von +8,15 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse ein "Gut"-Rating für die Rqgf-Aktie.