Ken Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse von Rqgf-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,54 CNY, während der letzte Schlusskurs bei 7,15 CNY liegt, was einer Abweichung von +9,33 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Rqgf eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,03 CNY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 7,15 CNY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Rqgf auf Basis technischer Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich Rqgf-Aktien überwiegend positiv ist. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem von positiven Themen geprägt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Rqgf ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Rqgf aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.