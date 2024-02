Kemper Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Kemper-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 41. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,1 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Kemper-Aktie weder überkauft noch überverkauft, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Kemper.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kemper diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen in der "Versicherung"-Branche erzielte Kemper in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,15 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um 15,84 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -11,7 Prozent im Branchenvergleich für Kemper entspricht. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 151421,79 Prozent im letzten Jahr, wobei Kemper 151417,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 456. Das bedeutet, dass die Börse 456,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Kemper zahlt, was 998 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Versicherung" liegt momentan bei 41, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird und somit auf Grundlage des KGV ein "Schlecht"-Rating erhält.