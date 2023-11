Kemper Aktie: Das kann keiner glauben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Kemper weist mit einem KGV von 456,21 einen Wert über dem Branchendurchschnitt auf, der bei 35 liegt. Dies lässt die Aktie teurer erscheinen und führt zu einer schlechten Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI für Kemper liegt bei 9,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Kemper daher eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kemper-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,44 USD. Der letzte Schlusskurs von 43,26 USD weicht um -10,69 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kemper-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen neutralen Rating. Die Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um 43,32 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Kemper von den Analysten somit ein gutes Rating.