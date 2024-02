Kemper Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Kemper in den letzten Tagen. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Kemper daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht wird Kemper derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 47,47 USD, was einem Kurs von 57,9 USD entspricht, der um +21,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 53,82 USD zeigt eine Abweichung von +7,58 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Kemper daher in technischer Hinsicht das Rating "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmungsbildänderung basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Kemper daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI von 57,22 für die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung von 45 vergeben. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.