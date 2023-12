Kemira Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der finnische Chemiekonzern Kemira schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Mit einer Dividendenrendite von 4,26 % im Vergleich zu 6,46 % liegt der Unterschied bei 2,2 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weist die Kemira-Aktie positive Entwicklungen auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 15,23 EUR. Der letzte Schlusskurs von 16,58 EUR weicht somit um +8,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (15,69 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,67 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Kemira-Aktie für die einfache Charttechnik also ein positives Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Kemira-Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutralere Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kemira einen Wert von 7 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 18. Aus fundamentaler Sicht ist Kemira daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.