Kemira Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Kemira bleibt laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Kemira-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 56, was eine neutrale Bewertung bedeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung mit einem RSI-Wert von 40,43. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Kemira.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,26 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Chemikalienbranche, 6,46) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kemira in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.