Kemira Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Kemira-Aktie wird durch harte und weiche Faktoren beeinflusst. Laut unseren Analysten wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen gemessen. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Kemira-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,24 EUR, während der aktuelle Kurs bei 16,79 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,75 EUR zeigt eine positive Abweichung von +6,6 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kemira-Aktie zeigt auf 7-Tage- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder unterkauften Werte, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53, und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,18, was die neutrale Einschätzung bestätigt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kemira mit 4,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,49 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung der Kemira-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien.