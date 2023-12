Kemen Noodle Manufacturing Aktie: Wohin geht die Reise?

Chen Ke Ming Food Manufacturing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche eine Underperformance von -17,39 Prozent darstellt. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite mit -6,22 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Chen Ke Ming Food Manufacturing 17,19 Prozent hinter diesem Wert blieb. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chen Ke Ming Food Manufacturing liegt bei 71,93 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,09 eine "Neutral"-Einschätzung auf.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung rund um den Titel hin. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Insgesamt wird die Aktie von Chen Ke Ming Food Manufacturing daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um -11,96 Prozent über dem GD200-Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,36 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".