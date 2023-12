Kemen Noodle Manufacturing Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Chen Ke Ming Food Manufacturing zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -19,24 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -4,72 Prozent, wobei Chen Ke Ming Food Manufacturing mit 14,52 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Chen Ke Ming Food Manufacturing in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Chen Ke Ming Food Manufacturing wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chen Ke Ming Food Manufacturing mit 9,55 CNH 10,83 Prozent unter dem GD200 (10,71 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt ebenfalls 9,55 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chen Ke Ming Food Manufacturing mit einem Wert von 70,64 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.