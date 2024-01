Kemen Noodle Manufacturing Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Chen Ke Ming Food Manufacturing deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Die Aktie erhält daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Chen Ke Ming Food Manufacturing eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie jedoch aufgrund der Stimmungslage mit einem "Schlecht" bewertet.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen RSI-Wert von 31,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 54,1 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Chen Ke Ming Food Manufacturing.

Die Aktie liegt mit einem Kurs von 9,53 CNH derzeit -0,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -9,84 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chen Ke Ming Food Manufacturing eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Chen Ke Ming Food Manufacturing daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.