Kemen Noodle Manufacturing Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Chen Ke Ming Food Manufacturing-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 72. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft, mit einem Wert von 72,97. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs zu Chen Ke Ming Food Manufacturing damit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsdynamik ebenfalls von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum lassen sich hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie von Chen Ke Ming Food Manufacturing hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,05 Prozent erzielt, was 21,73 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -19,17 Prozent, wobei Chen Ke Ming Food Manufacturing aktuell 21,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.