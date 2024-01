Kemen Noodle Manufacturing Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Chen Ke Ming Food Manufacturing-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 10,53 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 9,54 CNH, was einem Unterschied von -9,4 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (9,58 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Chen Ke Ming Food Manufacturing-Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie eine Rendite von -23,41 Prozent erzielt hat, was 12,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -10,6 Prozent, und die Aktie von Chen Ke Ming Food Manufacturing liegt aktuell 12,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chen Ke Ming Food Manufacturing liegt der RSI7 bei 22,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgefallen, und auch die Themen rund um den Wert wurden als überwiegend positiv wahrgenommen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.