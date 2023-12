KemPharm Aktie: Abwarten

Die Zevra Therapeutics-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" erhalten. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 12 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 150 Prozent steigen könnte. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zevra Therapeutics aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 73,94 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Schlecht" für den RSI.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Bewertungen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnittskurs der Zevra Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,8 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Zevra Therapeutics aus den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.