Kelyniam Global Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI-Wert von Kelyniam Global beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den RSI über 25 Tage betrachtet, liegt bei 100, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating für das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 14,29 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung des Unternehmens.