Kelyniam Global Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Internet-Kommunikation über Kelyniam Global zeigt laut unserer Analyse keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Daher bewerten wir die Stimmung als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb wir auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung kommen. Insgesamt erhält die Aktie daher von uns eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kelyniam Global aktuell mit einem Wert von 100 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 100, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Kelyniam Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kelyniam Global bei 0,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,57 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 USD, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung als "Schlecht".