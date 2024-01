Kelt Exploration Aktie: Was soll das denn werden?

Die kanadische Öl- und Gasfirma Kelt Exploration hat auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 %, was 97,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kelt Exploration war zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen verstärkt mit negativen Themen rund um Kelt Exploration. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kelt Exploration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,17 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,89 CAD liegt, was einer Abweichung von -4,54 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 6,7 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-12,09 Prozent) und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kelt Exploration-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Kelt Exploration mit 27,77 Prozent mehr als 26 Prozent darüber. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kelt Exploration mit 26,31 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.