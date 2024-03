Kelt Exploration Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Kelt Exploration wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,01 Prozent bedeutet und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Kelt Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,53 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 9,18 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +11,35 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Kelt Exploration gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, insbesondere bezüglich der positiven Themen rund um Kelt Exploration, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.