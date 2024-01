Kelt Exploration Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Angle":

Die Kelt Exploration wird von Analysten positiv bewertet. In den letzten 12 Monaten haben 4 Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da 1 Analyst sie positiv eingeschätzt hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Kelt Exploration liegt bei 8,13 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 42,05 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Kelt Exploration in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,77 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,84 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite mit 24,84 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch einen rückläufigen Trend. Der aktuelle Schlusskurs von 5,72 CAD liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Kelt Exploration-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da auch hier der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Kelt Exploration eine neutrale Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.