Kelt Exploration Aktie: Eine neue Chance!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Maß für die Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu beurteilen. Für Kelt Exploration liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik vergeben.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kelt Exploration-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 49,61 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Kelt Exploration im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,96 Prozent erzielt, was 14,49 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Energiesektor liegt. Diese Überperformance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Die Analysten haben die Aktie von Kelt Exploration in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Innerhalb eines Monats wurden 1 "Gut"-Einstufung, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen vergeben, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Kelt Exploration liegt bei 8 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 40,85 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Kelt Exploration.