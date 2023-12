Kelso Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Kelso ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt jedoch, dass Kelso eine Rendite von -49,3 Prozent erzielt hat, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Maschinen-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 5,83 Prozent, während Kelso mit 55,13 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie. Darüber hinaus bietet Kelso derzeit keine Dividendenrendite, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 2,57 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt Kelso bei 27,38, was 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

