Kelsian Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Kelsian hat sich mit einem Kurs von 6,76 AUD um +11,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,46 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Kelsian zeigten sich hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Kelsian liegt der RSI7 aktuell bei 18,87 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen erhält das Kelsian-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Kelsian aufgegriffen. Damit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.