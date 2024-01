Kellyrvices B Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Kelly Services":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben sich Kelly Services auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kelly Services diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Kelly Services mit 33,51 Prozent mehr als 116 Prozent darunter. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 7,52 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Kelly Services mit 25,99 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Kelly Services beträgt 1,61 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,62 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass sich die Aktie von Kelly Services sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positiv entwickelt. Mit Abweichungen von 18,47 Prozent beim 200-Tage-Durchschnitt und 7,24 Prozent beim 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Kelly Services basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.