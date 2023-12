Kellyrvices B Aktie: So kann es weitergehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Kelly Services wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz erhöht ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Kelly Services in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kelly Services beträgt 47,06 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,02, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich hat Kelly Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,51 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +30,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Kelly Services jedoch um 109,89 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugewiesen.

In der technischen Analyse erhält Kelly Services eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), bei dem eine Abweichung von +18,94 Prozent festgestellt wurde. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +8,92 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.