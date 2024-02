Kelly Services Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Kelly Services liegt aktuell bei 23,03 USD und hat sich in den letzten 50 Tagen um +9,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,27 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen schüttet Kelly Services derzeit niedrigere Dividenden aus (1,48 % gegenüber 5,19 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,16 Prozent erzielt, was jedoch 221,54 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -4,77 Prozent, und Kelly Services liegt aktuell 25,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kelly Services kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Kelly Services also gemischte Bewertungen in Bezug auf technische Analyse, Dividendenpolitik und Branchenvergleich.