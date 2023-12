Kelly Services Aktie: Das liegt auf Eis

Die Bewertung von Aktien kann durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Bei Kelly Services zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik von Kelly Services beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" führt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kelly Services-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positive Abweichungen aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche konnte Kelly Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,51 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +27,34 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 113,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.