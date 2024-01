Kelly Services Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Derzeit bietet die Aktie von Kelly Services eine Dividendenrendite von 1,61 %. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Professionelle Dienstleistungen ergibt sich hierbei ein geringerer Ertrag von 3,62 Prozentpunkten. Aufgrund dessen fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kelly Services liegt bei 18,61 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einer Differenz von 65 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 53. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kelly Services. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Kelly Services in etwa gleichem Maße diskutiert wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Aktie.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Kelly Services untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien in Bezug auf Kelly Services aufgegriffen. Aufgrund dessen erhält die Aktie in diesem Zusammenhang die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für die Stimmung und "Schlecht" für die Dividenden und das Sentiment in Bezug auf die Aktie von Kelly Services.