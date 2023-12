Kelly Services Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Kelly Services betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI beträgt 33,02 und führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Kelly Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,61 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Basis als "günstig" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Kelly Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,51 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt nur um 2,7 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +30,81 Prozent für Kelly Services im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Kelly Services jedoch um 109,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Schließlich schüttet Kelly Services niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.