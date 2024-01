Kelly Services Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Kelly Services, ein Anbieter von professionellen Dienstleistungen, hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 33,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 6,9 Prozent, was bedeutet, dass Kelly Services im Branchenvergleich um 26,61 Prozent outperformt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1248,81 Prozent, wobei Kelly Services um 1215,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie, aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kelly Services derzeit bei 18,61 liegt, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine gute Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Kelly Services bei 1,61 Prozent, was 3,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine schlechte Bewertung erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der derzeit bei 81,23 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als schlecht eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine schlechte Einstufung.

