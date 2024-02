Kelly Partners Holdings Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Kelly liegt der RSI7 aktuell bei 20,59 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt dagegen an, dass Kelly weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Kelly-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflussen lassen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv für Kelly waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Kelly diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde bei Kelly eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und Buzz für Kelly als "Schlecht" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zu Kelly zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Kelly in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Kelly derzeit ein "Gut" ist. Der Kurs der Aktie verläuft um +25 Prozent über dem GD200 des Wertes und um +12,84 Prozent über dem GD50 der vergangenen 50 Tage. Somit erhält Kelly insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

