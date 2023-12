Kelly Partners Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse der Kelly-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,47 AUD, während der aktuelle Kurs bei 5 AUD liegt, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,42 AUD über dem aktuellen Kurs (+13,12 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Kelly momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die langfristige Diskussionintensität und Stimmungsänderung für die Aktie als "Schlecht" bewertet werden. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch neutrale Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet.

Insgesamt erhält Kelly von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.