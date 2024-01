Kelly Partners Holdings Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Kelly wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird der RSI-Wert von Kelly mit 41,3 als neutral eingestuft, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,49 AUD für den Schlusskurs der Kelly-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,92 AUD, was einer positiven Abweichung von 9,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,52 AUD liegt mit einer Abweichung von 8,85 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen einschätzen. Die Analyse von Kelly auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie eine positive Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich für Kelly eine positive Gesamteinstufung in Bezug auf Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, technische Analyse und Anlegerstimmung.