Kelly Partners Holdings Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Kelly in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Kelly in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Ein Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag negative Diskussionen, während an insgesamt drei Tagen die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger ebenfalls vor allem für negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Kelly-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +35,83 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70 Punkten, was darauf hinweist, dass Kelly überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Kelly weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Kelly-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.