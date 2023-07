Kellogg Prognosen: Umsatzplus und Gewinnrückgang im 3. Quartal erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

In nur 101 Tagen wird Kellogg, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Battle Creek, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Doch was können Aktionäre von den Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Kellogg Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es bleiben nur noch 101 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen, die besonders interessant sind, da Analysten laut Datenanalyse ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal prognostizieren. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Kellogg noch 3,55 Mrd. EUR. Nun wird erwartet, dass der Umsatz um +8,50 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR steigt. Beim Gewinn hingegen wird eine voraussichtliche Abnahme um -3,00 Prozent auf 270,27 Mio. EUR erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr sind die Aussichten eher optimistisch: Der...