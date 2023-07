Kellogg Company: Spannung vor Quartalsbilanz - Prognostizierte Umsatzsteigerung und Aktienkursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Die Kellogg Company, ein global führendes Unternehmen in der Lebensmittelindustrie mit Sitz in Battle Creek, USA, wird in 115 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Kellogg-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Kellogg-Aktie auf 21,37 Mrd. Euro. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysen deuten darauf hin, dass es zu einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal kommen könnte. Im dritten Quartal 2022 erzielte Kellogg einen Umsatz von 3,60 Mrd. Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Umsatzsprung um +8,50 Prozent auf 3,74 Mrd. Euro prognostiziert. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -3,00...