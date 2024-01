Kellogg Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Kellanova in den letzten Wochen deutlich verbessert, und daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Auch dafür erhält Kellanova eine "Gut"-Bewertung, und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Kellanova-Aktie ein Durchschnitt von 58,66 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 55,91 USD, was einem Unterschied von -4,69 Prozent entspricht. Daher vergeben wir aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 52,64 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,21 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kellanova-Aktie liegt mit einem Wert von 12,35 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel", der bei 40 liegt. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Neutral" von institutioneller Seite aus. Innerhalb eines Monats liegen 0 "Gut", 1 "Neutral", und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 18,05 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 66 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Sollten Kellogg Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...