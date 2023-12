Kellogg Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Kellanova ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden zahlreiche positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Kellanova mit einer Ausschüttung von 3,49 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova mit 16,57 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche mit 40,71. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung auf fundamental Basis.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche hat Kellanova in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,89 % erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,08 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,19 % im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich liegt die Rendite jedoch um 166,3 % unter dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

