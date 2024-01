Kellogg Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und den Buzz im Netz. In Bezug auf Kellanova zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Messung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Kellanova diskutiert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf acht konkret berechneten Signalen.

Die Dividendenpolitik von Kellanova unterscheidet sich nur leicht von der durchschnittlichen Dividendenrate der Branche Nahrungsmittel. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält sie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Kellanova liegt bei 28,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt erhält Kellanova daher gemäß der verschiedenen Kriterien die Einstufung als "Neutral" für die Diskussionsintensität, als "Gut" für die Stimmung, als "Neutral" für die Dividendenpolitik und als "Gut" für den Relative Strength Index.

