Kellogg Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Kellanova wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsbeteiligung. Insgesamt erhält Kellanova daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Kellanova-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 17,75 Prozent hin. Somit erhält Kellanova eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kellanova beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Kellanova eine Performance von -7,52 Prozent, was eine Underperformance von -2,02 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 36,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Kellanova in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

