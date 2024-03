Kellogg Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Kellanova-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapier im Neutralbereich befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 56,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 53,86 USD liegt, was einer Abweichung von -4,99 Prozent entspricht. Auf Basis des längerfristigen Durchschnitts erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 55,15 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -2,34 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Kellanova-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Kellanova-Aktie zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass über Kellanova unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde die Kellanova-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung. Zusätzlich hat die Redaktion 5 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Kellanova-Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" erhält. In jüngeren Reports kommt jedoch ein durchschnittliches Rating für das Kellanova-Wertpapier vom letzten Monat von "Gut" heraus. Die Analysten geben außerdem ein mittleres Kursziel bei 63,83 USD an, was einer Entwicklung von 18,52 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

