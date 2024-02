Kellogg Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analysteneinschätzung für Kellanova ergibt ein "Neutral", basierend auf den Empfehlungen der Analysten in den letzten 12 Monaten. Es liegen 0 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und 0 negative Bewertungen vor. Im letzten Monat lauteten die Einstufungen 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 negative Bewertungen, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Kellanova beträgt 63,2 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 11,98 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 56,44 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für das Kursziel. Insgesamt wird die Aktie von Kellanova daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Kellanova aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 13,75 als unterbewertet. Dieses liegt insgesamt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 30,19 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Kellanova mit -7,52 Prozent mehr als 89 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 48,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Kellanova mit 56,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kellanova derzeit einen Wert von 3,93 Prozent auf, der unter dem Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche.

