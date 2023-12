Kellogg Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

Kellanova wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,35, während das Branchen-KGV bei 40,39 liegt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kellanova gesprochen. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kellanova bei 58,74 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 55 USD gehandelt wird, also einen Abstand von -6,37 Prozent hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 52,33 USD, was einer Differenz von +5,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf technischer Basis.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die kurzfristige Bewertung ergibt sich aus den Studien des letzten Monats, die die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 66 USD, was ein Aufwärtspotential von 20 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Kellanova daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Kellogg kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...