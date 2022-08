Kellogg Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Der Kellogg-Kurs wird am 06.08.2022, 09:44 Uhr an der Heimatbörse New York mit 75.04 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Kellogg haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Kellogg liegt mit einem Wert von 16,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 43,71. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Kellogg liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 71,29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (75,04 USD) könnte die Aktie damit um -5 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Kellogg-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Kellogg nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 0,27 Prozentpunkte (3,21 % gegenüber 2,94 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

