Kellogg Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktien von Kellanova haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um 48,2 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -55,71 Prozent bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 61,65 Prozent, wobei Kellanova 69,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Kellanova.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kellanova gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kellanova-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kellanova aktuell bei 13,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,84 liegt. Aus dieser Sichtweise wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

