Kellogg Aktie: Was passiert jetzt?

Kellanova hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um 48,73 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -65,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 78,46 Prozent hatte, liegt Kellanova mit einer Unterperformance von 94,96 Prozent deutlich zurück. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende von 4,17 % liegt Kellanova nur leicht über dem Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (4,15 %), was eine Differenz von 0,01 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Einstufung der Dividende als "Neutral" vorgenommen.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Kellanova-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 57,22 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 56,45 USD, was einem Unterschied von -1,35 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (54,9 USD) zeigen eine ähnliche Tendenz, weshalb auch für letzteren ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Kellanova somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Kellanova in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren besonders positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer generell positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse ergab 4 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was letztendlich zu einer "Neutral" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach also ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

