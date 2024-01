Kellogg Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Nahrungsmittelhersteller Kellanova wird derzeit als unterbewertet angesehen im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,35, während das Branchen-KGV bei 34,57 liegt, was zu einer Unterbewertung von 64 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kellanova bei 58,28 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 53,93 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -7,46 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 53,98 USD, was einem Abstand von -0,09 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kellanova liegt bei 83,79, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf die letzten 25 Tage bezieht, liegt bei 50,4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittel-Branche hat die Kellanova in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,5 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um -12,32 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -4,18 Prozent führt. Im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Performance von Kellanova um 184,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

