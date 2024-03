Kellogg Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter den Anlegern von Kellanova war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, wie unsere Redaktion aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien schließt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zudem hat die Redaktion 4 positive Signale und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -9,47 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche. Dadurch erhält die Dividendenpolitik von Kellanova eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kellanova-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als weder überkauft noch -verkauft angesehen, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Kellanova-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral". Von den in den letzten zwölf Monaten abgegebenen Bewertungen waren 6 neutral und keine positiv oder negativ. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 13,61 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Kellanova daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Kellogg Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...