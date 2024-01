Kellogg Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Kellanova verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,5 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -11,21 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,29 Prozent für Kellanova entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 158,6 Prozent, wobei Kellanova um 175,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist Kellanova eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Kellanova-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertungen zeigen 0 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht. Kurzfristig gesehen liegen innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Somit wird die Aktie derzeit mit "Neutral" bewertet. Das Kursziel der Analysten für die Gesamtbewertung der Aktie wird bei 66 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 18,3 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 55,79 USD liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhalten wir als Redaktion das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Für Investoren, die in die Aktie von Kellanova investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 4,17 %, was einen Mehrertrag von 0,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittel-Branche bedeutet. Damit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte unsere Analyse keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation für Kellanova feststellen. Die Stimmung für die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Kellanova führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

