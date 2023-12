Kellogg Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Kellanova-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 58,74 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 55 USD um -6,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 52,33 USD, was einem Abstand von +5,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Vom fundamentalen Standpunkt aus gesehen, ist die Kellanova-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,35, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,39 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kellanova überwiegend positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen an Bedeutung gewonnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Kellanova-Aktie mit -16,5 Prozent mehr als 169 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,27 Prozent aufweist, liegt die Kellanova-Aktie mit -4,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kellogg-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kellogg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kellogg-Analyse.

Kellogg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...